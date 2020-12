E Mëttwoch ass de CEO vun der Air Rescue eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Lëtzebuerger Air Rescue krut viru genee zwou Wochen den Adenauer-De-Gaulle Präis, well si ënner anerem an der éischter Well 11 franséisch Corona-Patienten an d'Lëtzebuerger Spideeler bruecht hunn an am Ganzen eng 50x wéinst der Pandemie am Asaz waren.

Wéi e Bilan zitt d'LAR an dësem dach aussergewéinleche Joer? Wéi huet ee sech missen organiséieren, fir Corona Patienten ze transportéieren a wéi stellt ee sech op fir 2021? Alles Froen un de President vun der Air Rescue. De René Closter ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

