En Donneschdeg de Moien ass den Direkter vun der eisen Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse Invité vun der Redaktioun.

Vulnerabele Leit, déi an enger Urgence sinn, hëllefen. Dat huet sech d'Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse zanter hirer Grënnung 1981 op de Fändel geschriwwen.

Wat sinn d'Missioune vun der Fondatioun?

Wéi vill Suen investéierte si hei am Land?

A wéi een Impakt huet déi Groussherzoglech Famill op d'Aktivitéite vun der Fondatioun?

Alles Froen un den Direkter. De Philippe Majerus ass en Donneschdeg um 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun

