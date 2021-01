E Mëttwoch de Moien ass d'CSV-Fraktiouns-Cheffin eis Invitée vun der Redaktioun.

Déi nei Mesurë wieren net koherent a schwéier nozevollzéien, dat ass d'Reaktioun vun den Oppositiounsparteien no der Annonce vun de Changementer a puncto Corona-Restriktiounen.

De Claude Wiseler vun der CSV freet sech, op wéi eng Donnéeën d'Regierung hir Decisioun baséiert, dat misst méi transparent kommunizéiert ginn. Ausserdeem weist sech déi gréissten Oppositiounspartei virsiichteg a wëll net déi ganz Hoffnung op de Vaccin ze setzen.

E Mëttwoch um 10 op 8 schwätze mir mat der CSV-Fraktiouns-Cheffin Martine Hansen doriwwer, wéi d'Oppositiounspartei den aktuelle Cours vun der Regierung jugéiert.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.