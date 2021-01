En Dënschdeg de Moien ass den Direkter vum Konsumenteschutz eisen Invité vun der Redaktioun.

Geschäfter ginn op-, dann nees zougemaach, Reese goufen "en masse" stornéiert an och verschidde Produiten am Supermarché goufe wärend der éischter Well méi deier.

Wéi ass de Konsument global gekuckt duerch d’Pandemie komm? Wou huet de Schong am meeschte gedréckt? A wéi kuckt de Konsumenteschutz op déi nei Covid-Mesuren an d’Impfstrategie vun der Regierung?

Dat froe mer en Dënschdeg de Moien de Guy Goedert. Den Direkter vum Konsumenteschutz ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

