D'Presidentin vun der Salariatskammer an dem OGBL ass e Mëttwoch de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

No engem dach aussergewéinleche Joer mat Tripartitten am Stol- an Aviatioun-Secteur, mat ëmmer méi Leit, déi am Chômage oder Chômage partiel sinn an den Konsequenzen, déi dat alles op d'Wirtschaft wäert hunn, froe mer d'Nora Back e Mëttwoch de Moien, wéi eng Akzenter 2021 musse gesat ginn. Wat ka verbessert ginn, fir déi essentiell Secteure wéi dem Spidolswiesen oder dem awer dacks negligéierte Botz-Secteur?

Wat sinn d'Auswierkunge vum wochelaange Lockdown fir d'Horesca-Betriber? A wéi geet et viru mam Sozialdialog? Dat froe mer d'Presidentin vun der Salariatskammer an dem OGBL. D'Nora Back ass e Mëttwoch um 8.10 Auer eis Invitée vun der Redaktioun.

