E Freideg de Moie war d'Stater Buergermeeschtesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Zu Lëtzebuerg sinn d'Coronamesure liicht méi labber gemaach ginn, iwwerdeems an den Nopeschlänner méi streng Mesuren ergraff ginn. Op wat sech d’Stater Gemeng astellt, konnt d’DP-Buergermeeschtesch Lydie Polfer um Freideg de Moien hei op RTL net soen. Dat misst een déi Leit froen, déi sech all Dag professionell dorëms këmmeren. Op Säite vun der Stater Gemeng wier een a permanenter Bereetschaft, fir sech un d’Coronamesuren unzepassen, mee och selwer Mesuren z’ergräifen, sou d’Lydie Polfer. Si huet awer an Aussiicht gestallt, datt wann d’Terrassen erëm däerfen opmaachen, déi méi large Reegele fir d’Restauranten a Caféen wäerte gëllen.

D’Lydie Polfer sot et hätt „wéi gedoen“ wéi d’Haaptstad wärend der Kris eng „Geeschterstad“ gi wier. Fir dem Liewen an der Stad an de Butteker an dësen aussergewéinlechen Zäiten ënnert d’Äerm ze gräifen, géing d’Stater Gemeng awer den Ament och op Taxen a Loyere verzichten, sou d’Stater Buergermeeschtesch.

Un d’privat Proprietären huet d’Stater Buergermeeschtesch op en neits den Appell gemaach z’iwwerleeën, well hei Existenzen um Spill setzen. Fir privat Proprietären, déi kee Prêt méi zeréckzebezuelen hunn, ze zwéngen op Loyeren ze verzichten, géing et keng legal Basis ginn. Et kéint een nëmmen un de gesonde Mënscheverstand appelléieren a si wier frou ze wëssen, datt dat „op méi ewéi enger Plaz geschitt ass“. Si huet awer zouginn „op aneren awer net“.

(On)sécherheetsgefill op der Gare

En anere Sujet am Interview um Freideg de Moien : d’(On)sécherheetsgefill am Stater Garer Quartier. Zanter Ufank Dezember huet d’Gemeng privat Sécherheetsbeamten do engagéiert an d’Lydie Polfer zitt ee positive Bilan. Si géingen all Dag e Rapport maachen, an dat wier „bis elo ganz gutt gelaf“. D’Buergermeeschtesch huet d’Beispill genannt vun enger Geschäftsfra, déi hir Keess op d’Bank wollt bréngen a vun de private Sécherheetsleit begleet gouf. Reiwereie wieren et keng ginn. Soulaang d’Police net déi Méiglechkeete kritt, fir op verschiddene Plazen z’intervenéieren „wéi zum Beispill bei deenen Haus-Agäng“, déi vu Leit géingen „occupéiert ginn“, kéim d’Gemeng net dolaanscht d’privat Beamte bäizebehalen.

Ugeschwat op d’Ausso vun der DP-Gemengeconseillère Héloïse Bock hei um Radio, datt à terme och an der Stad sozial Strukture missten dezentraliséiert ginn, sot d’Lydie Polfer „als éischt am Land“, well „wat mir méi offréieren, wat mir méi nach hei unzéien“. Si huet den anere Gemengen an dem Ausland also de Ball zeréckgespillt: Vill vun de Leit déi zum Beispill an den Abrigado kommen, hätte mat der Stad näischt ze dinn. Duerch de „Contact Esch“ (d’Fixerstuff zu Esch) wier ee liicht entlaascht ginn, huet d’Lydie Polfer insistéiert, dowéinst bräicht een elo och esou eng Struktur am Norde vum Land.

D’Lydie Polfer huet awer och op d’Stad Zürech higewisen, wou et effektiv an der Santés- an Drogepolitik eng vill méi breet Palette géing ginn, déi och méi cibléiert wier. Wat d’Sans-abrien ugeet, bräicht an der Stad keen op der Strooss ze schlofen, sou d'Buergermeeschtesch. Am Dernier Sol zu Bouneweg, wou de Foyer Ulysse ass, kréich d’Stad e weidert Haus mat neien Iwwernuechtungsméiglechkeeten.

Invité vun der Redaktioun: Lydie Polfer

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.