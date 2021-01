E Méindeg de Moien ass den Direkter vum SNJ eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Corona-Kris huet ganz kloer een Impakt op d’Wuelbefanne vun de Jugendlechen. D’Restriktioune sinn eng zousätzlech Belaaschtung fir si, sou d’Invitéen an der Emissioun Background e Samschden hei op der Antenn.

E Méindeg de Moien, froe mir de Service National de la Jeunesse wéi eng Erfarung dee Service an der Kris gemaach huet. Den Direkter vum SNJ de Georges Metz ass Invité vun der Redaktioun. Mir froen hien och wéi eng Verantwortung déi erwuesse Leit hunn, fir deene Jonken zur Säit ze stoen.

