En Dënschdeg de Moie war den CSV-President eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Lëtzebuerger Kinésassociatioun ass den Ament mat der CNS an enger Mediatioun, nodeems béid Säiten an de leschten Tarifverhandlungen net op e gemeinsamen Nenner komm sinn.

Firwat hunn d'Kinéen d'Mediatioun ageleet? Wat reprochéiere si der Gesondheetskeess? Wéi ass et ëm de Kinésberuff hei am Land gestallt? A wéi ass de Gesondheetsberuff bis elo duerch déi sanitär Kris komm?

Dat alles si Froen, déi mer géint 10 op 8 dem President vun der ALK, der Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, dem Patrick Obertin stelle wëllen. Hien ass e Mëttwoch live bei eis am Studio.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.