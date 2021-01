E Freideg de Moien ass déi gréng Europadeputéiert eis Invitée vun der Redaktioun.

Europa diskutéiert iwwert en Impfpass fir Leit, déi géint de Covid vaccinéiert goufen an iergert sech iwwert déi wéineg Impfdosen, déi den Awunner an de Memberlänner bis ewell zur Verfügung stinn.

En attendant brénge verschidde Staaten aus Angscht virun enger neier Coronawell Grenzkontrollen an d’Spill.

Mir wëllen de Moien mat der grénger Europadeputéiert Tilly Metz iwwert déi europäesch Impfstrategie schwätzen. Si ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

