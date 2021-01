E Méindeg de Moien ass de President vun der Horesca-Federatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Annonce vun e Freideg war alt nees eng Hiobsbotschaft fir d'Horesca. D'Diere bleiwen op d'mannst bis den 21. Februar zou.

Wéi laang packt dee Secteur dat nach? E Secteur, deen zënter dem Ufank vun der Kris zesummegerechent 5 Méint net konnt schaffen.

Mir maachen de Méindeg de Moien de Point mam President vun der Horesca-Federatioun.

Den Alain Rix ass géint 10 op 8 den Invité un der Redaktioun.

