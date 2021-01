En Dënschdeg de Moien ass den Apdikter, Deputéierten a Member vun der Santéskommissioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Ass d'Lëtzebuerger Impfstrategie optimal?

Firwat gëtt et Retizenze bei der Bereetschaft sech impfen ze loossen?

Wat fir Constate ginn an dëser Pandemie an den Apdikte gemaach?

Mir froen den Apdikter, Deputéierten a Member vun der Santéskommissioun Marc Hansen.

De grénge Politiker ass herno géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun

