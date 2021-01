E Freideg de Moie ass de President vum chrëschtleche Gewerkschaftsbond den Invité vun der Redaktioun.

Kréien d'Salariéen an dëser Kris genuch ënnert d'Äerm gegraff?

Firwat deet d'Regierung sech sou schwéier, fir eng weider Tripartites-Ronn ze organiséieren?

Wat ännert 2021 beim LCGB?

Mir froen de Moien de President vum chrëschtleche Gewerkschaftsbond. De Patrick Dury ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

