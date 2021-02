En Dënschdeg ass d'Direktesch vum Prisong zu Schraasseg eis Invitée vun der Redaktioun.

Zanter e Méindeg huet de Prisong zu Schraasseg eng nei Direktesch: D'Joke Van der Stricht. Déi diploméiert Kriminologin, déi zanter 8 Joer am Prisong schafft, ass en Dënschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Wéi si d'Zukunft vu Schraasseg gesäit a wat sech mat hir un der Spëtzt wäert änneren, diskutéiere mir live géint 10 op 8.

