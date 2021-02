En Donneschdeg ass d'Presidentin vun der Fondation Cancer eis Invitée vun der Redaktioun.

De 4. Februar ass de Weltdag géint de Kriibs. Bal 3.000 Mënsche kréien all Joer zu Lëtzebuerg eng Kriibsdiagnos, iwwer 13.000 Leit kämpfen den Ament hei am Land géint hir Kriibserkrankung.

Doriwwer schwätze mir en Donneschdeg de Moie mat der Dr Carole Bauer. Si ass Onkologin am CHL a Presidentin vun der Fondation Cancer. Den Interview ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

Iwwert den Dag verdeelt, stelle mer d'Lutte géint de Kriibs an de Mëttelpunkt vum RTL-Programm um Radio mat ënner anerem dem Temoignage vun enger Fra, déi eng Kriibs-Diagnose krut, der Wichtegkeet vum Télévie, dem Dr Guy Berchem, deen iwwert d'Kriibs-Recherche schwätzt an dem psychologeschen Encadrement vun Kriibs-Kranken.

