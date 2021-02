E Freideg de Moien ass den Intensiv-Medezinner am CHL eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi zweet Corona-Well ass däitlech méi schlëmm wéi déi Éischt. Wéi huet d’Personal un der Front déi lescht Méint erlieft ?

Huet sech d’Situatioun mëttlerweil calméiert ?

Maachen déi sëllege Mutatioune Suergen?

An wat behält een aktuell zeréck aus der Etude Discovery fir den Traitement vun dëser Krankheet ?

Dat froen mer den Dokter Jean Reuter, deen am CHL op der Intensiv-Statioun schafft.

Hien ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

