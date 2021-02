E Méindeg de Moien ass DP-Europadeputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

D'Monica Semedo seet, datt d'DP iwwer d'Mobbing-Virwërf Bescheed wosst a si reprochéiert de Liberalen, datt si vun enger Woch op déi aner fale gelooss gouf. Wéi kommentéiert de Charles Goerens déi ganz Affär?

Mir maachen de Moien de Point mam elo eenzegen DP-Europadeputéierten. De Charles Goerens ass herno géint 10 op 8 den Invité vun der Reaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu, op der App an am RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.