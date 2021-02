En Donneschdeg de Moien ass d'DP-Deputéiert eis Invitée vun der Redaktioun.

Gëtt et elo en Ersatzgehalt fir d’Independanten oder net? D’Diskussiounen tëscht Regierung a Patronat sinn an enger Sakgaass. D’DP-Deputéiert Carole Hartmann hat nach virun 2 Woche begréisst, et géing eng Propos vum LSAP-Minister Dan Kersch um Dësch leien. Wou ass den Dossier drun a wie géing iwwerhaapt wéi vill kréien, dat froe mir si en Donneschdeg de Moien hei op RTL.

D’Invitée vun der Redaktioun froe mir och eng Reaktioun op d’Affär ëm déi fréizäiteg Impfung vun Administrateure vun den Hôpitaux Robert Schuman. A wéi et mat der Affär Semedo virugeet.

Den Interview mam Carole Hartmann ass live, um 10 op 8, hei op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg