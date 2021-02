E Méindeg de Moien ass den LSAP-Fraktiounschef eisen Invité vun der Redaktioun.

Een Ersatzgehalt fir Independanten, dat aus dem Fond pour l’emploi bezuelt gëtt, an d’Méiglechkeet fir am Commerce sonndes méi wéi 4 Stonnen ze schaffen. Dat sinn 2 Sujeten op deene sech d'DP an d’LSAP net ganz gréng sinn.

Wat hält den LSAP-Fraktiounschef Georges Engel vun de rezente Propose vun der liberaler Deputéierter Carole Hartman bei eis op der Antenne? Wéi kuckt de Politiker op d’Affär ronderëm d’Impfunge vun 3 Membere vum Verwaltungsrot vun den Hôpitaux Robert Schuman a wéi soll et a puncto Impfcampagne virugoen?

Dat froe mir e Méindeg de Moien den LSAP-Fraktiounschef Georges Engel. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu, op der App an am RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.