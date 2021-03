E Mëttwoch de Moien ass de President vum Conseil Economique et Social eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Tom Dominique ass de neie Mann un der Spëtzt vum Conseil Economique et Social. Wei steet et no engem Joer Pandemie mam Sozialdialog am Land? Wou wëll den neie President an Zukunft Accente setzen? Wéi steet et am Dossier vun den Finanzementer vun de Pensiounen? A wéi kéint den CES d'Inegalitéiten, déi duerch d'Corinakris entstane sinn, an Zukunft bekämpfen?

Dat froe mer den neien President vum Conseil Economique et Social de Mëttwoch de Moien um 10 op 8. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

