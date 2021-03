En Donneschdeg de Moie ass d'Inneministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Den nationale Plang fir d'Organisatioun vum Rettungswiesen, kuerz PNOS, gëtt en Donneschdeg offiziell vum Inneministère a vum CGDIS presentéiert. D'Zil ass, dass d'Rettungsdéngschter an Zukunft maximal 15 Minutte brauch, fir iwwerall am Land z’intervenéieren.

Wéi soll dat ëmgesat ginn? Wat brauch et fir Moyenen? Wat ass de gréissten Defi? Alles Froe fir déi zoustänneg Ministesch Taina Bofferding. D’Inneministesch ass en Donneschdeg de Moien um 8.10 Auer eis Invitée vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.