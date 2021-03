E Freideg de Moien ass den Affekot vun der ASBL „Don't forget us“ eis Invitée vun der Redaktioun.

Déi finanziell Hëllef vum Staat fir den Horeca-Secteur geet net duer. Net-gedeckte Fraise sollen och retroaktiv ausbezuelt ginn. Dat huet den Affekot vun der ASBL „Don't forget us, e Grupp vu Caféen, Restauranten an Discoen, dës Woch an engem oppene Bréif un de Mëttelstandsminister Lex Delles gefrot. Trotz eng sëllegen Aide fille sech vill Betriber onfair behandelt.

Wou dréckt de Schong? Wat verlaang d'ASBL? A wéi leeft d'Kommunikatioun mat der Regierung? Dat froe mer de Maître Frank Rollinger. Hien ass de Moien um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg