En Donneschdeg ass den FHL-President eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi evoluéiert d'Situatioun an de Spideeler? Si mer preparéiert fir eng eventuell drëtt Well?

Gouf sech bei Impfunge virgedréckt? Wéi sollen ambulant Praxisse bausst de Spideeler ausgesinn?

Mir maachen de Point mat der Spidolsfederatioun. Den FHL-President Paul Junck ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

