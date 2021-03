E Mëttwoch de Moie war de Virolog eisen Invité vun der Redaktioun.

Schnelltester an der Schoul wiere wichteg, well d'Kanner jo déi lescht wäerte sinn, déi geimpft ginn. Dat sot Virolog Thomas Dentzer am RTL-Interview. Hien ass an der Santé fir Testen an der Coronakris zoustänneg.

Bei engem Pilotprojet a verschiddene Schoule sollen elo Schnelltester an der Nues an den Asaz kommen. Ouschtere soll en éischte Bilan gemaach ginn. Den Zäitplang wier awer ofhängeg vun der Disponibilitéit vun den Tester. Et hätt een op alle Fall genuch bestallt: eng hallef Millioun sinn an der Commande. Déi éischt 200.000 solle nach dës Woch kommen.

Ziel ass, datt sech herno jiddereen selwer kann esou testen.

Den Dr. Dentzer huet och ënnerstrach, datt de Large-Scale-Testing absolut Sënn géif maachen, trotz den héije Käschten.

Duerch de Large Scale géif Lëtzebuerg besser an der Pandemie do stoen, wéi aner Länner. An och d'Donkelziffer vu Corona-Infizéierten wier doduercher vill méi kleng wéi am Ausland.

Invité vun der Redaktioun: Thomas Dentzer

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.