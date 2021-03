E Méindeg de Moien ass den Direkter vun der Enad eisen Invité vun der Redaktioun.

Virun 10 Joer huet ee mat knapp 50 Schüler ugefaangen, haut huet een der iwwer 500. D'Enad, d'Ecole nationale des adultes, ass eng Schoul fir Jugendlecher an Erwuessener, déi mat der Schoul opgehalen hunn, net déi néideg Qualifikatioun hunn oder schoulesch oder berufflech weiderkomme wëllen. Den Direkter Jos Bertemes ass de Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi grouss ass d’Demande fir eng zweet Chance? Wat kann déi Schoul, wat déi aner virdru villäicht net konnt? A wéi beaflosst Corona de Schoulalldag? Dat alles froe mer de Jos Bertemes wéi gewinnt live um 10 op 8.

