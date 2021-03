E Mëttwoch de Moie war de President vun der Fédération des Pompes Funèbres eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Pandemie huet natierlech och en Impakt op d'Aarbecht vun de 25 Doudegriewer hei am Land. Dat huet den Thierry Graul, de President vun der "Fédération des Pompes Funèberes", de Mëttwoch de Moien am RTL-Interview erkläert. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun. D'Bestatter mussen net nëmme speziell Schutzkleedung unhunn, fir sech virun de Kierperflëssegkeete vun de Verstuerwenen ze schützen, déi nach kënnen ustiechend sinn. Tyvek-Kostümer, Händschen a Maske gehéieren dowéinst zum Standard-Equipement. Ma och d'Wäschen an d'Undoe vun der Läich, wat soss zu den normale Preparatioune vun der Läich dozou gehéiert, ass den Ament aus Sécherheetsgrënn net méiglech. Gereegelt sinn d'Prozedure fir d'Pompes Funèbres via Ordonnance vun der Inspection sanitaire.

Begriefnes via Facetime

Wat d'Trauer vun de Leit awer besonnesch beaflosst hätt, wier, wa Familljememberen net beim Begriefnes vun hirem Verstuerwenen derbäi kënne sinn, well se selwer positiv getest goufen oder a Quarantän sinn. De Betrib vum Thierry Graul huet de Familljen ugebueden, d'Zeremonie a sou Fäll via Facetime ze iwwerdroen, mam Accord vum Paschtouer, fir der Famill d'Méiglechkeet ze ginn, op d'mannst op Distanz derbäi ze sinn.

Dem Thierry Graul no kënnt et och haut nach ëmmer vir, datt Covid-Patienten eleng stierwe mussen, datt d'Famill fir dee leschten Äddi net an d'Struktur eragelooss gëtt. Sou Temoignagë géif een nach ëmmer héieren. Dat wier natierlech net einfach a fir d'Famill selwer ganz belaaschtend, ma fir déi jeeweileg Haiser eng Gradwanderung. Wa bis en Infektiounscluster an engem Haus ass, géif der Struktur awer näischt aneres iwwreg bleiwe wéi zouzemaachen.

Datt Persounen, déi covid-positiv sinn, missten ageäschert ginn, wéi alt mol gezielt gëtt, wier falsch, huet den Thierry Graul betount. Et hätt een als Famill ëmmer de Choix, wéi de Verstuerwene bäigesat gëtt, egal u wat e gestuerwen ass. Eng Anäscherung wier just bei Ebola virgeschriwwen.

Doudegriewer misste prioritär geimpft ginn

De President vun der Fédération des Pompes Funèbres huet de Mëttwoch de Moien nach emol widderholl an erkläert, firwat Bestatter, hirer Meenung no, misste prioritär geimpft ginn. D'Federatioun hat am Januar schonn an deem Sënn e Bréif un d'Santé geschriwwen. Si wéilte kengem eppes ewechhuelen. De Secteur mécht ronn 100 Leit aus. Ma d'Doudegriewer géifen awer zum selwechte Grupp gehéieren, wéi zum Beispill Ambulancieren, déi net nëmmen a Kontakt mat Corona-Doudegen kommen, ma och mat potentielle Covid-Patienten a mat vulnerabele Leit.

Zum Beispill bei Interventioune an de Klinicken an den Alters- a Fleegeheemer. Déi meescht Haiser hätte keng Morgue. Hir Leit missten dowéinst an deene meeschte Fäll an d'Haus eragoen a géifen och um Stack Leit begéinen. Dat wier net nëmmen e Risiko fir déi, mä géif de Mataarbechter och Angscht maachen, déi riskéieren, de Virus mat heem ze huelen.

Eng Entreprise huet der Federatioun vun de Pompes Funèbres no scho missen no enger Coronainfektioun fir 14 Deeg zoumaachen. Den Tracing wier schwéier ze maachen, well een all Dag mat ville Leit a Kontakt wier.

Déi méi héich Stierfzuelen aus de leschte Méint waren iwwregens kee gréissere Problem fir d'Doudegriewer. D'Fäll wiere meeschtens iwwert d'Land verdeelt gewiescht. Méi problematesch wiere Clusteren a Strukture gewiescht. Dat virun allem wéinst dem Protektiounsmaterial, dat deen Ament méi gebraucht gouf. An dat hätt ee Käschtepunkt, deen d'Leit och géife spieren.

