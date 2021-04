Op Karfreideg ass de Weibëschof Leo Wagener eisen Invité vun der Redaktioun.

Mam Generalvikar schwätze mer iwwert zwee rezent Urteeler, déi de Kierchefong uginn, dee jo besonnesch vum Daachverband vun de Kierchefabrécke Syfel laang kontestéiert huet.

D'Trennung tëscht Kierch a Staat an d'Schafe vun deem Fong haten zu grousse Spannunge bannent der kathoulescher Kierch gefouert, déi bis op d'Geriichter gedroe goufen.

Donieft geet et mam Generalvikar iwwert déi ablécklech Covid-Restriktiounen an der Kierch a wat dat fir Ouschteren an d'Suite vum Kierchejoer bedeit. Den Interview mat eisem Invité vun der Redaktioun héiert der wéi gewinnt um 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.