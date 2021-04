En Dënschdeg war d'CSV-Fraktiounscheffin eis Invitée vun der Redaktioun.

Mir sinn a schwieregen Zäiten, an dat hätte mer eis ganz gär erspuert. Mä de Kongress vum 24. Abrëll ass en Neiufank, mat neie Leit, an da kucke mir zouversiichtlech an d’Zukunft.

Dat sot d’CSV-Fraktiouns-Cheffin Martine Hansen de Méindeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun, op d’Fro hin, wéi et hirer Partei den Ament géif goen.

En externen Audit iwwert d’Finanze vun der CSV wier gefrot, do sollen éischt Resultater ebe fir de Kongress virleien, fir der neier Ekipp en optimale Start ze erméiglechen, seet d’Martine Hansen.

Bis e Freideg muss een iwwerdeems seng Kandidatur agereecht hunn, fir um Kongress an d’Partei-Spëtzt gewielt ze ginn. D’Martine Hansen konnt de Méindeg de Moien nach keen Numm nennen. Et géife Gespréicher gefouert ginn an et wier een zouversiichtlech, dass een nach virum Freideg eng Ekipp kéint virstellen.

Bescht Chancë ginn awer dem Claude Wiseler nogesot, deen och an deem Sënn Diskussioune géif féieren.

Invité vun der Redaktioun: Martine Hansen

