E Mëttwoch de Moie ass den Deputéierte vun de Lénken eisen Invité vun der Redaktioun.

Quasi genee 6 Joer no senger Arrivée um Krautmaart ass et den 19. Mee um David Wagner, fir Plaz ze maache fir déi Nächstgewielt op der Zentrumslëscht vun déi Lénk.

Sou wéi de Rotatiounsprinzip vun der Partei et virgesäit, réckelt d'Nathalie Oberweis an der Hallschent vun der Legislatur no. E Mëttwoch de Moie maache mer e klenge Bilan mam David Wagner iwwert seng parlamentaresch Aarbecht a schwätze mat eisem Invité vun der Redaktioun och iwwert aktuell politesch Sujeten.

