En Donneschdeg ass d'DP-Deputéiert eis Invitée vun der Redaktioun.

Och wann an der Ëffentlechkeet manner driwwer geschwat gëtt wéi an der Vergaangenheet, d’Aarbechten iwwert d'Verfassungsrevisioun kommen an der Chamber gutt virun. Antëscht konnten 3 vu 4 Kapitelen ofgeschloss ginn.

Mir maachen en Donneschdeg de Moien de Point mat der liberaler Co-Rapportrice Simone Beissel. Si ass eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéini ass mat engem fäerdegen Text ze rechnen? A wat sinn d'Haaptknackpunkten, déi ze léise bleiwen? Ënnert anerem doriwwer wëlle mer kuerz no 8 Auer schwätzen.

