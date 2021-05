E Méindeg de Moien ass de Generaldirekter vun der Chambre des métiers eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Lëtzebuerger Handwierk: dat sinn iwwer 8000 Entreprisë mat bal 100.000 Salariéen. A wéi engem Zoustand ass d’Handwierk no iwwer engem Joer Pandemie? Wéi enge Secteure geet et gutt an a wéi enge manner gutt? Wei kann een den "Phasing Out" an eng Zäit Post-Corona preparéieren? An ginn et Léisungsusätz fir d’Präisdeierecht am Bausecteur wou et den Ament een akute Manktem un Bau-Material gëtt?

Dat froe mer e Méindeg de Moien de Generaldirekter vun der Chambre des métiers. Den Tom Wirion ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

