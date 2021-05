En Dënschdeg de Moien ass den Direkter vun der Prisongsverwaltung eisen Invité vun der Redaktioun.

Bis d'lescht Woch war de Prisong zu Schraasseg am partielle Lockdown wéinst engem Corona-Cluster. Wéi eescht war d'Situatioun? Wéi vill Infizéierter ginn et den Ament am Centre Pénitentiaire a wou konnte sech d'Prisonéier iwwerhaapt ustiechen? Dat froe mer en Dënschdeg de Moien den Direkter vun der Prisongsverwaltung.

Mam Serge Legil diskutéiere mer awer och iwwer d'Impf-Skepsis ënnert de Prisonéier an iwwert déi global Evolutioun an d'Defien am Prisongswiesen.

Den Invité vun der Redaktioun héiert Dir wéi gewinnt um 10 op 8.

