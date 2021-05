E Méindeg ass de President vun der Dokteschassociatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

De geplangten Radiologie- a medezineschen Zenter zu Jonglënster an d’Gouvernance vun de Spideeler sinn d’Sujeten am Interview mam Dr Alain Schmit.

De President vun der AMMD, der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat gefält den Dokteren net un de Pläng zu Jonglënster?

Wéi missten da sou dezentral Spidolsantennen ausgesinn? A muss sech eppes un der Gouvernance vun de Spideeler änneren? Un der Zesummesetzung vun de Verwaltungsréit vun de Spideeler?

Den Dr Alain Schmit ass live am Interview géint 10 op 8.

