En Dënschdeg de Moie war den Diddelenger Deputé-Maire eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Industriestanduert Diddeleng mécht eng schwiereg Zäit mat an dat mécht mer Suergen, esou den Diddelenger Député-Maire, Dan Biancalana, am RTL-Interview en Dënschdeg de Mueren. Dat am Kontext vun der Fermeture vu Guardian zu Diddeleng an enger méiglecher Faillite vu Liberty Steel.

Bei Liberty Steel hofft de Buergermeeschter nach, datt de Staat aspréngt. Diddeleng a seng zwou Industriezonen dierften net vergiess ginn, notamment bei Wirtschaftsreesen, wou auslännesch Investisseuren sollen ugelackelt ginn.

Et wéilt een d'Industrie och onbedéngt halen. Dowéinst wier ee frou, datt rezent Tensioune bei Eurofoil konnte bäigeluecht ginn.

Diversifikatioun wier awer och wichteg: Den Nationallaboratoire mat sengen neie Branchen an d'Logistik zum Beispill, wiere weider Standbeen.

Och wat de Logement ugeet wier een ganz aktiv, notamment mam neien grousse Quartier Neischmelz.

Wat Kriminalitéit ugeet, géif ee besser do stoen wéi d'Stad Lëtzebuerg. Den Asaz vu private Sécherheetsfirmae gesäit den Diddelenger Buergermeeschter Biancalana och éischter kritesch.

