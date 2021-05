E Mëttwoch de Moien ass de CEO vun der Luxair eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Luxair huet zejoert eng Perte a Milliounenhéicht gemaach, huet awer och Ausdauer a Motivatioun gewisen - sou heescht et offiziell am Pressecommuniqué.

Mir kucken eis e Mëttwoch de Moie mam CEO Gilles Feith d'Zuele méi genee un. Firwat gouf et och sou eng héich Perte am Cargoberäich, wärend d'Cargolux e Rekordbenefice gemaach huet? Wéi geet et weider? Wéi vill Leit sinn nach am Chômage partiel?

De Gilles Feith ass live am Interview géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.