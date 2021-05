E Mëttwoch de Moien ass d’Nathalie Oberweis, nei Deputéiert vun déi Lénk, eis Invitée vun der Redaktioun.

Déi Lénk féieren e Mëttwoch zwee nei Deputéiert an d’Chamber an. D’Myriam Cecchetti an d’Nathalie Oberweis réckele fir den David Wagner respektiv de Marc Baum no, dat nom Rotatiounsprinzip, deen déi Lénk bei sech applizéieren.

Fir ebe grad iwwert dee Prinzip ze schwätzen, ass d’Nathalie Oberweis e Mëttwoch Invitée vun der Redaktioun. Mir froen déi nei Deputéiert natierlech och, wéi si sech op hir nei Tâche virbereet huet a wéi eng Akzenter si wëll setzen.

Den Interview mat der neier Deputéiert vun déi Lénk, d’Nathalie Oberweis, ass um 10 op 8 hei op der Antenn.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg