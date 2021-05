E Mëttwoch de Moie war de Generalsekretär vum FNR eisen Invité vun der Redaktioun.

Am Ufank vun der Pandemie huet d'Lëtzebuerger Fuerschungsgemeinschaft sech zesummegesat, fir ze kucken, wéi déi Kris ka geléist ginn. Dat seet de Generalsekretär vum Fonds National de la Recherche. De Marc Schiltz war e Mëttwoch de Moien Invité vun der Redaktioun.

Ënner anerem huet den FNR zesumme mam zoustännege Ministère an de Fuerschungsinstitutioune Projete wéi de Large Scale mat developpéiert.

De Fong huet och 7,5 Milliounen Euro mobiliséiert, fir Initiativen ze finanzéieren, zum Beispill d'Etüde ConVince oder CoronaStep, also de Programm, wou d'Klärwaasser analyséiert gëtt. Sou konnten d'Autoritéite mat fiabelen Informatioune beliwwert ginn, seet de Marc Schiltz.

Eng rezent Ëmfro hätt gewisen, datt 70% vun der Bevëlkerung der Wëssenschaft vertrauen. 2/3 vun de Leit wëllen nach méi Informatioune kréien an dorunner wéilt een als FNR schaffen.

Verschidde Falsch-Informatiounen, déi am Internet verbreet ginn, géinge weisen, datt een als Fuerschungscommunautéit nach besser muss informéieren.



Den FNR huet zejoert och Initiativen ënnerstëtzt, déi näischt mat Corona ze dinn hunn. Ënner anerem kruten e Projet mat Solarzellen an e weidere mat autonome Robotere finanzielle Support. Zejoert hätt een iwwregens eng Rekordzuel u Projeten erageschéckt kritt, sou nach de Generalsekretär vum FNR.

Invité vun der Redaktioun: Marc Schiltz

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.