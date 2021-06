E Freideg de Moien ass den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher eisen Invité vun der Redaktioun.

Eng déidlech Messerpickerei am Januar zu Bouneweg, e Mobbingvideo an engem Lycée an e puer aner faits diversen hunn an der Lescht den Debat iwwert d’Onsécherheet an iwwert d’Gewalt ënnert de Jugendleche relancéiert.

Fir doriwwer ze schwätzen ass den Ombudsman fir d’Kanner a Jugendlecher, de Charel Schmit Invité vun der Redaktioun. Mir froen hien och wéi eng Feststellungen hie scho mécht, wat den Impakt vun der Coronakris op d’Kanner an déi Jonk ugeet. Den Interview mam Charel Schmit ass wéi gewinnt géint 8.10 Auer.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.