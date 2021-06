E Méindeg de Moie war de President vun der "Luxembourg Event Association" an Direkter vu "Party Rent" eisen Invité vun der Redaktioun.

Bei den ugekënnegte méi labbere Restriktiounen vum 13. Juni un an dem Asaz vum ominéisen „Covid-Check” gëtt et nach vill „Interpretatiounsspillraum”. Dat sot de President vun der „Luxembourg Event Association” an Direkter vu „Party Rent”, de Charles Schroeder e Méindeg de Moien hei op RTL.

Hien huet zum Beispill gewarnt virun enger Situatioun, wou mam Covid-Check bannen erëm alles erlaabt ass, baussen awer net. Dat géing a sengen Aen „virus-technesch“ kee Sënn maachen. De Charles Schroeder huet och d’Fro opgeworf, ob ee mam Covid-Check och däerf als Privaten e gréissert Fest doheem organiséieren. Seng Federatioun géing sech dat op jiddwer Fall wënschen.

Fir de Rappell: d'Regierung proposéiert, mam Covid-Check - dem Certificat, dee weist ob ee geimpft, getest oder erëm gesond ass – Evenementer kënne bis zu 300 Leit ëmfänken, ouni datt d’Leit musse sëtzen, e Mask unhunn an Distanz vun eneen halen.

De Charles Schroeder sot d'Luxembourg Event Association wier “ganz frou”, datt d’Regierung déi méi labber Restriktiounen ugekënnegt huet. Allerdéngs géing d’Federatioun sech ee Kalenner wënschen, fir e bësse „Planbarkeet“ am Secteur ze kréien. Mat Evenementer mat bis zu 300 Leit kéint ee scho vill maachen, mä d’Fro wier zum Beispill, ob nom 15. Juli déi Zuel eropgeet oder net. Bei Evenementer vun enger gewësser Gréisst bräicht ee Virlaf vun heiansdo puer Méint.

Op d’Fro, ob am Evenementiel all d’Betriber déi laang Paus zanter Mäerz d’lescht Joer ekonomesch iwwerlieft hunn, huet de Charles Schroeder geäntwert, hie wier „souguer e bëssen houfreg“. Et wier him keng Firma bekannt, déi elo misst Faillite maachen. D’finanziell Mesurë vum Staat hätte vill gehollef, op d’mannst fir z’iwwerliewen. Wéi bei all Sécherheetsnetz géing awer heiansdo mol een doduerch rutschen. Well et nach wäert daueren, bis d’Aktivitéiten erëm op Volltoure sinn - notamment am Beräich vum Business-Tourismus - wier et wichteg, datt d’Hëllefsmesuren net direkt komplett ofbriechen.

Invité vun der Redaktioun: Charles Schroeder

