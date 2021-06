E Mëttwoch de Moien ass den Direkter vun der Chambre de Commerce eisen Invité vun der Redaktioun.

Riskéiert d’Präisdeierecht vun de Matières Premièren der ekonomescher Reprise e Stréch duerch d’Rechnung ze maachen?

Dat freet den Direkter vun der Chambre de Commerce, de Carlo Thelen op sengem Internetsite. Fir mat him iwwert de Problem ze schwätzen an ze kucken, wat kéint gemaach ginn, ass de Carlo Thelen den Invité vun der Redaktioun.

Den Interview mam Invité ass wéi gewinnt um 8.10 Auer op RTL.

