En Donneschdeg de Moien ass d'Direktesch vum Cepas, dem Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires eis Invitée vun der Redaktioun.

3 vu 4 Jugendlecher tëscht 12 a 29 Joer hei am Land schätzen hier Zefriddenheet als héisch oder mëttel an. Allerdéngs ginn et grouss Ënnerscheeder tëscht de sozioekonomesche Kategorien, heescht et am neie Jugendbericht, dee gëschter presentéiert gouf.

Wéi kann een d’Chancëgläichheet bei de Jugendleche stäerken, wéi kann een déi relativ grouss Zefriddenheet bei de Jugendleche stäerken?

Ënnert anerem dat froe mer de Moien d’Invitée vun der Redaktioun, d’Direktesch vum Cepas, dem Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires, d’Nathalie Keipes. Den Interview ass wéi gewinnt ëm 10 op 8 hei op RTL.

