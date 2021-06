E Méindeg de Moien ass de Stater Schäffen an CSV-Deputéeirten eisen Invité vun der Redaktioun.

An eiser Emissioun “Background” stoung leschte Samschdeg d'Sécherheet an der Stad am Fokus. Ee wichtegen Hotspot vun der Kriminalitéit ass d'Stater Gare – do gëtt dësen Samschdeg no iwwer annerhallwem Joer Chantier, d'Paräisser Plaz ageweit.

Wéi eng Roll spillt de Reamenagement vun ëffentleche Plazen a puncto Sécherheet? Wéi eng Akzenter wëll d'Stad Lëtzebuerg an Zukunft setzen? A wéi ee Rôle spillt de Commerce?

Dat froe mer den zoustännege Stater Schäffen. Den CSV-Deputéierte Serge Wilmes ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

