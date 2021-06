E Méindeg de Moien ass den Educatiounsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Corona-Neiinfektioune bleiwen op engem niddregen Niveau, och an de Schoulen. Mir sti virum Enn vun engem ganz turbulente Schouljoer. Wéi een Bilan zitt den Educatiounsminister Claude Meisch? Wéini ass Schluss mat de Masken am Schoul-Unterrecht? An wéi gëtt d'Rentrée preparéiert?

Dat froe mer de Moien den Educatiounsminister. Hien ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

