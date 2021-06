E Mëttwoch de Moie war de Bob Ritz vun der Stëmm vun der Strooss eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Wanteraktioun gouf opgrond vun der Pandemie an de Restriktioune bis haut verlängert. D'Stëmm vun der Strooss huet wärend der Kris weider Moolzechten un defavoriséiert Mënschen ausgedeelt.

Fir e Réckbléck an en Ausbléck op d’Situatioun op der Strooss ze maachen, war de Spriecher vun der Stëmm vun der Strooss, de Bob Ritz, haut Invité vun der Redaktioun. Mat him hu mer och iwwert d’politesch Debatt ëm d’Onsécherheetsgefill geschwat.

Invité vun der Redaktioun: Bob Ritz

