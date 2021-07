En Donneschdeg de Moie war d’Presidentin vun der Chamber-Budgetskontrollkommissioun an d’CSV-Deputéiert eis Invitée vun der Redaktioun.

De Lëtzebuerger Staat huet d’lescht Joer ronn 5.000 Euro pro Awunner fir d’Corona-Kris ausginn. De Rechnungshaff war am Juni beoptraagt ginn d’Ausgabe fir de Large Scale Testing ënnert d’Lupp ze huelen. Wat muss alles analyséiert ginn, fir ze kucken, ob d’ëffentlech Gelder sënnvoll agesat goufen ?

Dat hu mir d’Presidentin vun der Chamber-Budgetskontrollkommissioun, d’CSV-Deputéiert Diane Adehm de Moien hei op RTL gefrot. D’Invitée vun der Redaktioun hu mir och eng Reaktioun op d’Sonndesfro an dat schlecht Resultat vun hirer Partei an dësem leschte Sondage gefrot.

Invité vun der Redaktioun: Diane Adehm

