E Freideg de Moie ass den neie President vun der Fédération des Artisans eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter en Donneschdeg huet d'Fédération des Artisans mam Ernest Pirsch en neie President. Fir iwwert seng nei Tâche, seng Pläng fir d'Handwierk z’ënnerstëtzen a seng Analys vun der Situatioun ze héieren, ass hien den Invité vun der Redaktioun.

