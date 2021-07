E Méindeg war d'Ombudsman eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Mediatrice Claudia Monti stellt e Méindeg an der Chamber de Rapport vun 2020 vir. Bei hir kann ee sech jo iwwer staatlech oder kommunal Decisioune beschwéieren. De Méindeg de Moie war si eis Invitée vun der Redaktioun. Do huet si scho verroden, datt et 2020 bal 1.000 Reklamatioune gouf. Ongeféier d'nämmlecht vill ewéi dat Joer virdrun.

D'Liewe vun de Leit a vun den Administratioune wier eigentlech trotz Pandemie normal weidergaangen. Vill Reklamatiounen haten natierlech mat der Coronapandemie ze dinn, zum Beispill mat de Restriktiounen.

Aner Problemer, zum Beispill a Relatioun mam Logement oder der Adem, wieren awer weider e Sujet bliwwen. Och beim Ombudsman huet ee sech wéinst der Pandemie intern missen ëmorganiséieren, fir d'Kontinuitéit vum Service ze assuréieren. Dat hätt zwee bis dräi Méint gedauert, wier awer gelongen.

Op d'Sécherheetsstruktur fir Jugendlecher, d'Unisec zu Dräibuer, ugeschwat, do wëll d'Claudi Monti näischt ausschléissen. Net datt se ausgebaut géif oder vläicht eng aner, zousätzlech Infrastruktur. Fir d'éischt misst awer genee gekuckt ginn, wien déi Jonk sinn a wéi ee se am Beschte soll encadréieren.

Invité vun der Redaktioun: Claudia Monti

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.