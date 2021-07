E Mëttwoch de Moie war de Christophe Reuter aus dem Mobilitéitsministère eisen Invité vun der Redaktioun.

Ouni méi Vëlo kréie mer et an Zukunft net hin, nach mobil ze sinn, dat sot de Christophe Reuter de Mëttwoch de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Hien ass de Chef vun der Verkéiersplanung am Mobilitéitsministère.

Den Auto gëtt hei am Land nach ze vill fir kuerz Distanzen genotzt. Ënnert engem Kilometer gëtt een Drëttel vun den Deplacementer mam Auto gemaach. Ënner 5 Kilometer sinn et 2/3. Dat si Vëlosdistanzen, erkläert de Christophe Reuter. Verkéiersplaneresch dierft dat net sinn. Dat wieren alles Autoen, déi deenen Autoen an de Féiss sinn, déi méi wäit fueren a wou den Auto wierklech déi beschten Alternativ ass.

Eng Majoritéit vun de Leit wëll méi Vëlo fueren – dat weise Sondagen - si maachen et awer net, well Vëlospiste feelen. Et läit also net um Wëllen, mee un der Infrastruktur. Et wier een eréischt ukomm, wann ee vu senger Hausdier bei all aner Hausdier kéint fueren.

Bis virun enger Zäit wär de Vëlo just als en Accessoire an der Mobilitéit ugesi ginn. Haut an der Verkéiersplanung géif et net drëms goen, dat eent oder anert Verkéiersmëttel vun A op B ze bréngen, mee Leit vun A op B ze bréngen. Déi Denkweis géif sech och imposéieren an engem Land, dat wiisst. Stroosse kann een och net einfach méi breet maachen, well et hätt een eng Triichtersituatioun. D'Stad Lëtzebuerg zum Beispill ass fir d'Hallschent vun den Deplacementer, déi an engem Dag am ganze Land sinn, d'Origine oder d'Destinatioun oder béides. De Raum ass limitéiert an dee gëllt et, fir de Verkéier beschtméiglech ze notzen.

Am Mobilitéitsministère gëtt de Moment un engem nationale Plang vun der Mobilitéit geschafft, dee bis 2035 geet. Ouni de Vëlo a mat deem annoncéierte Wuesstem kréie mer de Verkéier net hin. De Vëlo wäert also an deem Plang eng essentiell Roll spillen, ënnersträicht de Verkéiersplaner.

Bis e Vëloswee fäerdeg ass, brauch et dacks Gedold. Net well de Wëlle feelt oder d'Suen. D'Plangen an d'Baue géif och relativ séier goen, mee d'Koordinéieren, d'Autorisatiounen an d'Terraine kréie brauch Zäit. Et wär een och vill op d'Zesummenaarbecht mat de Gemengen ugewisen. Op enger Haaptstrooss zum Beispill géif de Säiteraum der Gemeng héieren.

Vëlofueren ass mam E-Bike och méi attraktiv ginn a bréngt nei Leit op de Vëlo. Doduerch fënnt de Vëlo nach méi Verständnis an der Gesellschaft. 2014 haten 2% vun de Stéit en E-Bike, 2017 waren et 5% an d'lescht Joer schonn 12%.

600 Kilometer zousätzlech Vëlospisten sinn an der Maach. Do deet sech déi nächst Jore vill, weist sech de Christophe Reuter optimistesch. Tëscht Miersch a Schëndels geet elo geschwënn e Wee op. Tëscht Wolz a Kautebaach gëtt d'Streck ageweit. An am Uelzechtdall ënnen zu Dummeldeng wäert och geschwënn e wichtegen Deel an de Chantier goen, wou d'Cyclisten de Moment nach mussen e Schläichwee benotzen.

Invité vun der Redaktioun: Christophe Reuter

