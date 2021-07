En Donneschdeg de Moie war d'Co-Fraktiounspresidentin vun der CSV Invitée vun der Redaktioun.

Wéinst der Situatioun an de Spideeler a wann d'Vaccinen hëllefen, da wier den Ament emol jidderee selwer fir seng Gesondheet responsabel. Deemno kéint een net soen, datt d'Coronarestriktiounen ze séier méi labber gemaach goufen. Dat sot d'CSV-Co-Fraktiounspresidentin Martine Hansen am RTL-Interview.

Et wier awer wichteg, Analysen ze maachen, ënnert anerem iwwert d'Effikassitéit vun den Impfungen oder d'Clusteren, déi ronderëm Nationalfeierdag entstane sinn. Do misst genee gekuckt ginn, ob et Schwaachstelle beim CovidCheck ginn an da misst ugepasst ginn. Et misst och e sanitäert Konzept fir Evenementer bis 300 Leit ausgeschafft ginn.

De Risiko wier awer ni null, dowéinst missten d'Leit a speziell déi Jonk weider motivéiert ginn, fir sech impfen ze loossen. Et misst och preventiv geschafft ginn, wann et zu enger weiderer Well géif kommen. D'Spideeler besser preparéiert, eeler a vulnerabel Leit besser protegéiert ginn. Méi streng Covid-Mesurë wieren den Ament awer net néideg, esou d'Martine Hansen vun der CSV.

Invité vun der Redaktioun: Martine Hansen

