E Freideg de Moien ass d'Gesondheetsministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Firwat kommen d’Kräizimpfungen eréischt elo? Ass dat wierklech machbar mat de Schnelltester, déi just bis Hallefnuecht gëllen?

D’Paulette Lenert ass live am Interview géint 10 op 8.

