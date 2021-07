En Donneschdeg de Moie ass den Direkter vun der Dikrecher Brauerei eisen Invité vun der Redaktioun.

Caféë mussen fir déi Zäit wéi Covid-Restriktiounen en Place waren net den integrale Loyer bezuelen. Nei Urteeler confirméieren en Urteel an Appell vun Ufanks vum Mount. Wat bedeit dat fir Brauereien, déi de Loyer u Proprietäre weiderbezuelen? Acceptéieren d’Brauereien iwwerhaapt d’Urteel

Dat froe mir den Invité vun der Redaktioun, den Direkter vun der Dikrecher Brauerei, der Brasserie de Luxembourg. Mam Wim Gallet schwätze mer och iwwert hir Relatioun mat de Cafetiere wärend der Pandemie an iwwert den Impakt vun der Kris op d’Aktivitéit vun der Brauerei.

Den Interview mam Wim Gallet ass um 10 op 8 hei op RTL.

